Los Ángeles.- Britney Spears por fin se casa con Sam Asghari este jueves, de acuerdo a TMZ, que publicó algunas fotos de los preparativos de la celebración de la boda en Los Ángeles.

Britney Spears y Sam Asghari llevan seis años de novios./ Foto: Instagram

Una carpa blanca se observa desde el aire con una escalera que conduce a la entrada, en donde Britney Spears le dirá “sí acepto” a Sam Asghari para convertirse en marido y mujer.

El sitio TMZ publicó esta foto de la boda de Britney Spears y Sam Asghari./ Foto: Tomada de TMZ

La lista de invitados de la boda de la cantante y el modelo será muy exclusiva, sólo asistirán personas de su círculo más cercano, entre ellos, se espera que asista Bryan, hermano de Britney; el resto de la familia Spears no recibió invitación luego de la polémica tutela.

Un día antes de su boda, la "Princesa del Pop" publicó un video en sus historias de Instagram donde presumía una hermosa manicura, perfecta para llevar el día de su boda, misma que comenzó a planearse desde el pasado mes de septiembre, después de que Sam le entregara el anillo de compromiso.

Britney Spears presumió su manicura ideal para su boda./ Foto: Captura

Britney Spears es libre para celebrar su boda

Britney Spears vivió bajo la tutela de su padre, James Spears, desde el 2008 y fue hasta septiembre de 2021 que un juez suspendió a Jamie como su tutor, de modo que Britney ya es libre para tomar sus propias decisiones, incluyendo su boda y procrear a otro bebé.

La cantante ya tiene dos hijos: Sean Preston Federline y Jayden Federline, de su relación pasada con Kevin Federline.

Britney Spears y sus dos hijos en Disneylandia en 2019./ Foto: instagram

Desafortunadamente, la intérprete de “Baby one more time” perdió a un bebé de Sam Asghari este 2022, pero no su deseo de volver a experimentar la maternidad.