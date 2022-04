México.- Britney Spears dejó atónitos a todos sus seguidores al anunciar que está embarazada a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, con una foto de una taza de café y unas flores, así como una mención muy especial a su novio Sam Asghari y a los paparazzis.

La publicación de Britney Spears en Instagram en la cual revela que está embarazada./ Foto: Captura

La cantante de 40 años se convertirá en madre por tercera ocasión junto a Sam Asghari, un entrenador personal y actor que es la pareja sentimental de Britney desde el año 2016 y con quien se comprometió en matrimonio el 12 de septiembre de 2021.

Asghari, de 28 años, le pidió matrimonio a Britney con un anillo que tiene un diamante de 4 quilates y que al interior lleva grabada la palabra “Leona”, el apodo que él le puso a la cantante.

“Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”, aseguró la intérprete de “Baby one more time” en su perfil de Instagram.

Aunque eso no fue lo único que escribió Britney en su mensaje, también habló de las anteriores ocasiones en que estuvo embarazada, de Sean Preston Federline (2005) y de Jayden James Federline (2006), a quienes procreó con su exesposo Kevin Federline, pues padeció de depresión posparto.

“Tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, pero ahora las mujeres hablan de eso todos los días. Gracias a Dios que no tenemos que mantener ese dolor en un secreto reservado”.

Britney Spears con sus hijos Sean Preston Federline y de Jayden James Federline./ Foto: Instagram

La también actriz dijo que descubrió que estaba embarazada porque había adelgazado para irse de vacaciones, y que repentinamente, recuperó peso, de modo que al principio pensó que había sido por tanta comida.

“Perdí mucho peso en mi viaje a Maui. Yo pensé: ¿qué le pasó a mi estómago?’ Entonces me hice un test de embarazo y bueno... ¡Tendré un bebé!”, escribió.

Casi al final del mensaje, Britney contó que durante su embarazo procurará no salir a la calle para que los paparazzis no le tomen fotos para después venderlas.

Cumple Britney Spears deseo de embarazo

En junio de 2021, Britney Spears externó su deseo de ser mamá por tercera ocasión ante la jueza Brenda Penny, quien llevaba su caso de tutela en un tribunal de Los Ángeles.

Esa vez, la artista relató que quería formar una familia con su pareja, pero que su padre Jamie Spears no se lo permitía, pues él tenía la tutela a su cargo y la obligaba a usar un DIU para no quedar embarazada.

“Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para sacarlo. Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”, dijo Britney ante la jueza que al final, la liberó de su padre despupes de 13 años.

