¡Britney Spears es libre! Jueza la libera de la tutela de su padre

Los Ángeles.- Por fin, Britney Spears es libre de su papá, pues este miércoles una jueza suspendió la tutela de James Parnell Spears sobre su hija, quien durante 13 años controló no solo la fortuna de la cantante, sino su vida amorosa y hasta reproductiva.

Brenda Penny, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, fue quien otorgó la suspensión de la tutela de James Spears sobre su hija, y se refirió a un ambiente tóxico en el que vivía 'La Princesa del Pop'.

La situación actual es insostenible... Refleja un ambiente tóxico que requiere la suspensión de James Spears”, dijo la jueza.

Britney atravesó una crisis emocional que fue capturada por paparazzis. Fotos: Especiales

¿Por qué Britney necesita un tutor?

La tutela de James sobre Britney comenzó en 2008, debido a la crisis mental que atravesaba la artista pop tras su descomunal éxito; la cantante fue asediada por la prensa, quienes captaron difíciles momentos en la vida de la rubia.

Las imágenes de Britney Spears rapada dieron la vuelta al mundo en un tiempo en que la estrella no pasaba por un buen momento y los paparazzi la acosaban.

En 2007 Britney Spears causó alerta entre sus seguidores al raparse la cabeza ella misma. Foto: Especial

Tras esto, James Spears, padre de la intérprete del exitoso tema "Oops, I did it again", se convirtió en el tutor de Britney, poder que usó para controlar la vida de la estrella, pues se reveló que la controlaba hasta en la decisión de casarse o convertirse en mamá, pues lo tenía prohibido.

Incluso se acaba de revelar que el papá de Spears tenía aparatos en su cuarto para espiarla.

Sin embargo, desde 2019 James dejó de ser el tutor personal de Britney pero solo sobre sus cosas personales, pues el patrimonio de la estrella y sus finanzas seguían a cargo de su papá.

Britney está comprometida con su novio Sam Asghari. Foto: Instagram

¿Y ahora qué sigue?

El tribunal designó a Jodi Montgomery como tutora provisional de Britney Spears y según Mathew Rosengart, el abogado de la cantante, Montgomery también aprueba poner fin a la tutela siempre y cuando sea de manera segura y no haya problemas.

La cantante Britney Spears reveló recientemente mediante un breve video en sus redes sociales que estaba comprometida con su novio Sam Asghari.

