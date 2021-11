Los Ángeles.- Britney Spears por fin es libre tras la decisión de una jueza, quien decidió terminar con la tutela que el padre de la cantante tenía sobre ella desde hace 14 años.

La audiencia se realizó en un tribunal ubicado en Los Ángeles, California, donde la jueza Brenda Penny consideró que la tutela de Britney Spears ya no era necesaria.

El día de hoy la tutela de la persona y del patrimonio de Britney Jean Spears ha sido terminada", expresó la jueza.

La audiencia fue breve y se reportó que no hubo contratiempos, y aunque Britney no estuvo presente, a través de los abogados de los involucrados, ninguno presentó objeción alguna a la decisión.}

Afuera de la corte donde se realizó la audiencia, los fans de ‘La Princesa del Pop’ gritaron de felicidad tras darse a conocer la decisión de la jueza.

“¡Britney! ¡Britney! ¡Britney!”, gritaban mientras también entonaban una de las canciones de la estrella, “Stronger”.

“No hay nada que puedas hacer o decir, cariño, he tenido suficiente. No soy de tu propiedad a partir de hoy bebé. Podrías pensar que no lo lograré por mi cuenta, pero... Ahora soy más fuerte que ayer”, dice parte de la canción.

Por Dios, amo a mis fans tanto, ¡es una locura!!! ¡Creo que voy a llorar el resto del día!!! El mejor día ... gracias a Dios... ¿puedo decir Amén?”, escribió Britney en Instagram junto a un video.

Quien también se mostró sumamente agradecido fue el abogado de Britney, quien al salir de la corte tras conocerse la decisión de la jueza, expresó:

Yo solo quiero agradecer a todos por el apoyo, a los fans a los medios y todos, muchas gracias", expresó Mathew Rosengart, abogado de Spears.

Lo que viene para Britney Spears

No se dieron a conocer los detalles sobre cómo serán ahora las cosas para la cantante, pero por lo menos Jodi Montgomery, quien es la tutora temporal de Britney, es parte del equipo de transición, así que seguirá acompañando a la cantante.

Hace dos meses Britney Spears presumió en redes su compromiso con Sam Asghari. Foto: Instagram

La señora Montgomery permanecerá en su vida; estará ahí para ella. La señora Spears puede vivir una vida segura, feliz y satisfactoria después de esta tutela", explicó el abogado.

Además, el contador John Zabel seguirá trabajando para la intérprete de ‘Oops I did it again’, quien tomó el lugar de James Spears, padre de la cantante, en el manejo de su fortuna y bienes.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos