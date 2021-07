Britney Spears renuncia a los escenarios ¡y solo bailará en su sala!

La cantante Britney Spears expresó públicamente su disgusto por las críticas y algunas muestras de apoyo que ha recibido luego de la polémica por el caso de su tutela, que está en manos de su papá, Jamie Spears.

La “Princesa del pop”, de 39 años de edad, publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram con una escandalosa leyenda:

"Tómame como soy o besa mi trasero, come mierda y pisa Legos".

La cantante, quien fue parte del Club de Mickey Mouse, añadió un mensaje en contra de quienes la juzgan por sus bailes.

"Miren, no voy a actuar en ningún escenario próximamente con mi papá manejando lo que visto, digo, hago o pienso. Prefiero compartir mis videos, SÍ, desde mi sala en vez de en un escenario en Las Vegas", expresó Britney Spears .

"Y no me voy a poner maquillaje para tratar y tratar y tratar en un escenario otra vez y no ser capaz de dar un espectáculo real con los remixes de mis canciones por años, y rogar que pongan mi nueva música en mi show para MIS fans... así que renuncio".