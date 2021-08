México.- Lupe Esparza y el grupo Bronco quieren conquistar nuevas generaciones para seguir vigentes en el mundo de la música, es por eso que sus composiciones está evolucionando, pues sin perder su estilo, quieren arriesgarse a probar nuevos ritmos y a hacer colaboraciones con jóvenes artistas.

El grupo sorprendió al afirmar en conferencia de prensa previo a su primer concierto con público tras la pandemia, que estarían dispuestos a experimentar con otros artistas, como Christian Nodal o Angela Aguilar a ritmo de mariachi, o incluso entrarle al reggaeton con exponentes como J Balvin o Maluma.

Lupe Esparza halagó el talento de jóvenes artistas del género regional, como Christian Nodal y Angela Aguilar, quienes a su parecer están rescatando la música mexicana para acercarla a las nuevas generaciones, según informacíón de El Universal.

El líder de la agrupación, recordó que Bronco grabó temas con mariachi hace ya algún tiempo, por lo que no tendrían problema en retomar ese ritmo y hacer dueto con Christian Nodal y con Angela Aguilar.

Aunque Lupe Esparza aclaró que no buscan agarrarse de lo que esté de moda en cuanto a música se refiere, no descartó que si se dan las cosas harían un dueto con exponentes del reggaeton como Maluma o J Balvin, género que actualmente tiene mucho éxito.

Nosotros no somos de los grupos que nos subimos a los barcos que van en altamar, pero obviamente no lo descartamos porque podría suceder, nosotros no andamos en busca de eso, pero si las cosas se dan, con todo el cariño nos acomodamos", dijo el vocalista de Bronco.