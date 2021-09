México.- El programa de Televisa, “La Desalmada”, del productor José Alberto Castro, y protagonizada por la cubana Livia Brito, obtuvo tanto éxito y buena aceptación por parte del público que ya está en producción la segunda temporada, e incluso ya se sabe cuándo sería su posible estreno.

Esta emocionante producción en la televisión mexicana, cautivó a miles de televidentes, quienes esperan todas las noches para ver a Livia Brito, quien confirmó la secuela del melodrama así como la posible fecha de estreno.

La noticia la dio Livia Brito a través de un video donde habló sobre la segunda temporada y dijo que sí se realizaría secuela de “La Desalmada”, aunque no podía dar más detalles pues dijo que era un “secreto“.

Livia, quien da vida en la historia a Fernanda Linares, agregó que sí habría secuela y que se realizaría tentativamente a finales de 2022, después bromeó y dijo que era un secreto pues el productor, José Alberto Castro aún no daba la noticia.

Sí va haber segunda temporada, pero eso es chisme… No es que sea chisme, o sea, es real, pero eso me lo dijo el Güero (José Alberto Castro ). Te lo juro, va a haber segunda temporada de ‘La Desalmada’ pero esto es aquí entre nos, pero yo creo que va a ser a finales de 2022, me dijo él pero esto es aquí entre nos” dijo Brito.