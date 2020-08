Busca Amat Escalante talento para su nuevo filme y locaciones en Guanajuato

León, Guanajuato.- El laureado cineasta Amat Escalante busca talento para su próxima película que debate su título entre ‘Perdidos en la Noche’ y ‘Estado del Imperio’.

MB Castings hizo el llamado a los interesados en participar en la prueba para elegir a tres personajes principales, que tengan entre 18 y 20 años (edad real).

En entrevista telefónica con AM, Amat platicó del proyecto que comenzará a rodarse a principios del 2021.

No puedo contar demasiado de qué se trata, porque está en proceso, pero básicamente tiene que ver con la fama, las redes sociales, la corrupción de algunos temas, gente desaparecida, y otro tipo de cosas”.

Es una mezcla entre gente normal que no son famosos y algunas celebridades que tienen sus casas de verano en algunas partes del estado”, adelantó.

Contó que el guión lo escribió junto a su hermano Martín Escalante y la leonesa Paulina Mendoza.

Siempre me gusta tener talento de aquí, muchos son parte de mi equipo como Fernando Corona, Everardo ‘Lolo’, gente que me apoya (desde siempre) y de suerte contamos con el apoyo del estado de Guanajuato, ellos están muy entusiasmados, conocen el proyecto y lo ven como algo más promocional, que no es mi propósito, yo filmó en locaciones muy especiales para mí”, explicó.