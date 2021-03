C Tangana presenta “El Madrileño”, su nuevo disco con el que busca mover emociones

Ciudad de México.- De la misma manera que existe la literatura de viajes, también hay una música de viajes. Porque para C Tangana con su nuevo disco “El Madrileño” muestra el transitar entre sus letras, y la importancia de buscar no sólo ‘los likes’ sino un verdadero sentido a la música.

En conferencia virtual, platicó sobre su nuevo disco, su sentir en la música y porqué es considerado el nuevo Alejandro Sanz de su generación.

C. Tangana sitúa el pincho al compás en Madrid y abre varios radios de distintas circunferencias que llegan a Cuba, a México, a Argentina, a Brasil, a Uruguay y, en general, a toda América Latina.

Pero más allá de eso, considera a la música más allá de un producto negociable, o tendente a viralizarse. Es un arte que debe significar algo para las personas.

El artista compartió cómo México influyó en su trabajo, y cómo toma las raíces de la música en beneficio de un mejor arte.

México me ha influido en muchas formas, fue el primer país que visité para cantar, me ayudó a entender que podía ser un artista internacional, y como he pasado mucho tiempo ahí, me ayudó a entender que era madrileño; haber estado fuera me ayudó mucho a entender quién era yo, qué cosas quería reivindicar y he pasado mucho tiempo en Ciudad de México, me atrae muchísimo todo lo que está pasando con el corrido cómo están haciendo un crossover, que está trascendiendo a la música urbana. Me he enamorado de México y creo que eso se nota en mi música”, resaltó.