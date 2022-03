Los Ángeles.- La cinta CODA fue reconocida por la Asociación de Productores de Hollywood como la mejor película del año, con lo que suma un triunfo más en su camino rumbo al Oscar.

Los Producers Guild Awards (PGA) 2022 se entregaron la noche de este sábado en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, y la cinta CODA, en la que actúa el mexicano Eugenio Derbez, fue la gran triunfadora al llevarse el premio más importante de la ceremonia.

La cinta que narra la historia de una familia de sordomudos cuya hija es la única que puede hablar, se enfrenta a la decisión de seguir siendo su intérprete o buscar su sueño en la música, se impuso ante las demás nominadas Being the Ricardos, Belfast, Don't Look Up, Dune, King Richard, Licorice Pizza, The Power of the Dog, Tick , tic... ¡boom! y West Side Story.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En los PGA también resultaron ganadoras las series Ted Lasso y Succession por televisión episódica, comedia y drama, respectivamente, mientras Summer of Soul, Encanto, Mare of Easttown y The Beatles: Get Back también se llevaron a casa un reconocimiento entregado por la Asociación de Productores de Hollywood.

Andrew Garfield, Kristen Stewart y Jamie Dornan acudieron a entrega de premios PGA. Fotos: Twitter

El triunfo de CODA en los PGA refuerza las posibilidades de llevarse la estatuilla del Oscar, pues compite en la categoría de Mejor Película en la entrega de premios que se realizará el próximo domingo 27 de marzo.

Si bien fue la cinta The Power of the Dog la que ganó el galardón más importante en los premios BAFTA y los DGA, que entrega la Asociación de Directores de Hollywood, el haberse alzado con un PGA resulta para CODA un buen complemento para la estatuilla SAG que se llevó al mejor elenco.

En el discurso de aceptación de la película no estuvo presente Eugenio Derbez, pero sí sus compañeros de elenco Marlee Matlin, Troy Kotsur y Daniel Durant, junto al director Sian Heder quienes se unieron en el escenario al equipo de producción, publicó The Hollywood Reporter.

"Creo que todos estaremos de acuerdo en que una buena película siempre comienza con una buena historia Como productor, siempre me han atraído las historias que están llenas de humanidad, y en un mundo donde vemos la falta de humanidad todos los días, tomaré este premio como una señal de que todavía hay esperanza”, dijo Philippe Rousselet, uno de los directores.

Fabrice Gianfermi, otro integrante de la producción, agregó: “Esta película ha sido un viaje increíble. Fue tan especial de hacer. Había tanto amor y tanto corazón puesto en ello. El hecho de que a la gente le encante nuestra película es simplemente el mejor regalo de todos”.

Los premios PGA originalmente serían entregados el 26 de febrero, pero tuvieron que ser reprogramados debido a un aumento en los casos de COVID-19 causados por la variante omicron.

Lista de ganadores de los PGA