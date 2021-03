México.- Benjamín Salinas, hijo de Ricardo Salinas Pliego y vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas informó a través de su cuenta de Twitter sobre el fallecimiento de Alberto Ciurana ocurrido este martes; el directivo de TV Azteca luchaba contra el COVID-19.

Lamento enormemente el fallecimiento @AlbertoCiurana, un entrañable colaborador a quien @Azteca le debe mucho de lo que juntos construimos; en esta casa siempre será recordado con cariño y agradecimiento. Envío un abrazo a sus familiares y amigos", informó Benjamín Salinas en Twitter.

Alberto Ciurana se desempeñaba actualmente como director de contenido y distribución la televisora Azteca, aunque anteriormente fue vicepresidente de programación en Televisa, puesto que desempeñó durante 32 años.

Hoy lamentamos mucho el sensible fallecimiento de mi amigo @AlbertoCiurana, le deseo pronta recuperación a su familia y amigos, en @gruposalinas lo recordaremos siempre como el gran amigo y colaborador que fue. #qepd", escribió Ricardo Salinas Pliego.

Apenas el 10 de marzo pasado Ciurana dio a conocer a través de sus redes sociales que había sido diagnosticado con COVID-19, además informó que 5 días antes había recibido la vacuna contra el virus. Sin embargo, días después se informó que había sido hospitalizado e intubado.

El mismo día que informó que había dado positivo a COVID-19, Alberto Ciurana publicó esta reflexión sobre la muerte en Instagram.

Tras conocerse la noticia, quienes fueron colaboradores de Alberto Ciurana, como los periodistas Joaquín López-Dóriga y Javier Alatorre lamentaron su partida en redes sociales.

Televisa, televisora que fue su casa durante al menos 15 años, también lamentó su muerte a través de su cuenta de prensa en Twitter.

En Televisa lamentamos profundamente la muerte de nuestro ex compañero Alberto Ciurana. Tuvo una destacada participación en la TV panregional. Nos solidarizamos con @Azteca. Todos lo extrañaremos. Descanse en paz".

El conductor y productor de televisión, Adal Ramones, envió, con voz cortada, un sentido mensaje a la familia de Alberto.

En Celaya estaba su esencia

Alberto nació el 26 de octubre de 1960 en Guadalajara, pero desde muy niño vivió en Celaya porque su familia llegó a radicar.

Alberto junto a su mamá Cary y sus hermanos Armando y Eugenio. Foto: Staff

Dejó Celaya a los 16 años para comenzar su despegue profesional que lo llevó a ser una pieza muy importante en la industria del entretenimiento en México, desarrollando una carrera de 32 años en Televisa donde llegó a ser Presidente de Programación y Contenidos, mismo cargo que desempeñó a partir de 2012 en Univision, Networks y en 2017 se incorporó a TV Azteca.

Desde niño fue muy vivo, muy alegre, pero a la vez muy enojón, es muy trabajador y perfeccionista, cuando llegamos a vivir aquí terminó la primaria en la escuela Tresguerras en el centro, la secundaria la hizo en 'la Pancho' y la prepa la comenzó en la Oficial, se fue de la casa a los 16 años a trabajar a Gobierno del Estado, tuvo que terminar la preparatoria de forma abierta”, contó a AM su madre, Caridad Macías en 2015.

Pese a irse de Celaya muy joven Alberto Ciurana Macías nunca olvidaba a Celaya porque “aquí está la esencia de lo que soy yo, yo no me podría olvidar de quién soy hoy sin todo lo que yo recorrí aquí, recorrí por muchos años y gente que fue muy importante para mí en toda mi formación aquí está”, contó a AM el 26 de septiembre de 2015.