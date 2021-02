México.- La guapa conductora Galilea Montijo se ausentó este lunes 22 de febrero del matutino de Las Estrellas, ‘Hoy’, debido a que ha presentado síntomas de COVID, por segunda vez.

Galilea Montijo dio positivo a COVID el jueves 12 de noviembre de 2020 luego de convivir con Albertano, Andrea Escalina, Lambda García, y Andrea Rodríguez Doria, quienes dieron positivo días antes que ella.

La ausencia de la guapa conductora de 47 años de edad se debió a que presentó síntomas de coronavirus, dio a conocer el conductor de espectáculos, Alex Kaffie.

Agregó que la también conductora del reality infantil ‘Pequeños Gigantes’ empezó a mostrar signos que la llevaron esta mañana a realizarse la prueba conocida como PCR.

El primer contagio masivo en el foro de ‘Hoy’ se dio a inicios de noviembre, luego del fallecimiento de su productora, Magda Rodríguez, el domingo 1 de noviembre, el primero en dar positivo fue Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, quien asistió como invitado y estando en el programa, recibió la noticia de que era positivo a Coronavirus.

El segundo caso positivo fue Lambda García y ‘El Capi’ Albores, y luego Galilea, quien contó que no tuvo síntomas, pero se realizó la prueba por sentido de la responsabilidad.

El lunes (2 de noviembre de 2020) yo me hago la prueba, sale negativo (porque no era tiempo de hacermela), me doy cuenta como en el día 10, 13, me vuelvo a hacer otra prueba… yo no me sentía mal, por eso no me la hice, me la hago por responsabilidad, saber si lo tengo o no, sale positivo, mi esposo sale positivo y es ahí donde yo me quedo en casa”, explicó Galilea el 25 noviembre de 2020.