Ivonne Montero se muestra grave de salud desde su cama, a causa del COVID-19

México.- La actriz Ivonne Montero mostró a través de redes sociales lo mal que la está pasando desde su cama a causa del COVID-19, cuyo virus le causó fiebre, dolor ocular y de cabeza, así como una tos que aún no le permite hablar.

Al verse sola en su casa, a la media noche, la actriz compartió a través de redes sociales lo difícil que está siendo para ella superar al Coronavirus, el cual le está causando fiebre y crisis de tos que no le permiten hablar bien.

No está siendo fácil, toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos, ya me hicieron una tomografía, tengo daño pulmonar y 39.2 de fiebre, no me siento muy bien, estoy con ánimo, va a venir una doctora a verme, ya va a dar media noche”, dijo y enseguida entró en una crisis de tos.