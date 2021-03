Muere por COVID padre de la actriz Carmen Madrid; enfermó tras ser vacunado

México.- El papá de la actriz Carmen Madrid falleció tras varios días de luchar contra el COVID-19.

La actriz había dado a conocer que su papá comenzó a sentirse mal tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de la marca Sputnik.

El viernes se dio a conocer que el señor había sido intubado debido a las complicaciones por la infección, sin embargo este sábado por la noche falleció.

Fue la propia actriz quien informó sobre el fallecimiento de su padre a través de su cuenta de Facebook.

"Se vacunó, se enfermó, se nos fue. Hoy leí una cifra. Pero mi papá no es una cifra aunque sus últimos días fueron confiscados por un protocolo. Gracias a todos los amigos que nos apoyaron en este trance. En verdad su auxilio fue invaluable. Un abrazo a todos los que nos quedamos huérfanos de la presencia de Papá", compartió Carmen Madrid en la red social junto a varias imágenes en las que se ve a su papá con amigos y familia.

La actriz de producciones como "La querida del centauro", "La Guzmán" y "Mirada de mujer", había explicado en días pasados que su padre estaba bien, pero tras recibir la vacuna contra el COVID comenzó a ponerse mal.

La actriz explicó que pensaron que los síntomas pasarían, pero por el contrario la salud de su papá empeoró, sin embargo, el señor no quiso ser hospitalizado.

Han pasado 17 días y él simplemente se extinguió. Cuando los paramédicos del 911 -unos seres humanos increíbles- ya lo habían convencido de llevarlo al hospital del bicho, me dijo: no me dejes solo, mijita. Estate conmigo en lo que me alivio, o en lo que me quiebro. Decidimos quedarnos aquí. Es una bendición para mí acompañarlo. Escribo esto solo para que se sepa que él estaba bien, lo vacunaron y se cayó. ¿Qué esta pasando? No sé", escribió el pasado 14 de marzo.