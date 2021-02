COVID: Rodrigo Mejía pidió descansar en el mar y así reaccionaron sus hijos a su muerte

México.- Visiblemente devastada y llena de dolor, la conductora Gaby Crassus habló para las cámaras de TV Azteca, para expresar la última voluntad de su esposo, el actor Rodrigo Mejía, quien murió víctima del COVID.

Al final de una misa en Mérida, Yucatán, para despedir al actor Rodrigo Mejía, quien participó en telenovelas de Televisa como ‘Cuidado con el ángel’ y ‘Fuego en la sangre’ la ex conductora de ‘Al Extremo’ explicó cómo reaccionaron sus dos pequeños hijos al fallecimiento de su papá.

Luego de estar hospitalizado casi un mes, el actor Rodrigo Mejía murió a los 45 años de edad, a los diez días del fallecimiento de su papá, también a causa del COVID.

La conductora de origen venezolano, ya había vivido dos grandes golpes, en noviembre de 2020 falleció su mamá, y el 30 de enero su suegro, don Salvador Mejía Contreras. Y ahora, el 11 de febrero su esposo, Rodrigo Mejía, perdió la batalla contra las secuelas del COVID, que le dañó los pulmones.

La conductora declaró que sus pequeños hijos, Mauro y Matías, se han convertido con más fuerza en su principal motor para seguir adelante. También habló de cómo tomaron la noticia de que ya no volverán a ver a su papá.

Los niños saben que algo está pasando, Mauro está muy chico, no entiende, le dije (de la muerte de su papá), se volteó y se puso a jugar, Matías que tiene 6 años era muy apegado con su papá, decían que eran uno mismo, Matías... yo se que Rodrigo no me va a abandonar, me va a dar la fuerza y la entereza para sacarlos adelante”, dijo Gaby Crassus devastada.