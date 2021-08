Laura Flores lanza indirecta a Paty Navidad, pide que se vacunen contra el COVID

México.- La actriz Laura Flores, una de las participantes del reality culinario de TV Azteca “MasterChef Celebrity” que resultó contagiada de COVID-19, envió un mensaje a sus seguidores con indirecta a Paty Navidad, quien está hospitalizada tras dar positivo y no creer en la vacuna ni en la pandemia.

Laura Flores, quien en una semana cumple 58 años, detalló a través de un video en sus cuenta oficial de Instagram los síntomas que tiene, y aclaró que afortunadamente no son graves debido a que ya está vacunada contra el coronavirus.

Laura Flores está aislada en su casa, pero no tiene síntomas graves debido a que ya está vacunada. Foto: Instagram

Estoy bien, de repente me mareo, estoy oxigenando muy bien, no tengo temperatura, estoy tomando mis medicamentos, casi no me sabe la comida, percibo muy poquito sabor de la comida, pero no tengo capacidad de olfato”, detalló la actriz.

La estrella de telenovelas envió un mensaje a quienes, como ella, se contagiaron de COVID y están padeciendo la enfermedad.

Estoy bien, tomando en cuenta que hay gente que está hospitalizada... a toda le gente que esté enferma o en sus casas recuperándose y a todos los que estén en un hospital, les mando un beso”.

Manda ‘pedrada’ a Paty Navidad

La actriz habló en su video sobre la importancia de vacunarse contra el coronavirus y no creer en teorías conspiratorias, algo que su compañera de “Masterchef Celebrity”, Paty Navidad, comentaba constantemente y quien desafortunadamente también se contagió, pero está grave debido a que no se atendió desde el principio, pues aseguran que no aceptaba medicamentos e incluso no quería ir al hospital.

Una vez más reiterar que la vacuna es muy importante, no dejen de vacunarse, por favor háganlo, ya dejen de dudar que si la vacuna, que si esto es un invento, que si nos quieren meter un chip para controlarnos”, expresó Laura Flores.

Insistió a sus seguidores que no jueguen con su salud, pues la vida de cada uno es la que está en juego al enfrentar a este terrible virus.

Yo sin la vacuna no puedo decirles dónde estaría ahorita, yo el lunes 23 cumplo 58 años, no soy una niña, soy una mujer pero sana y gracias a Dios y gracias a la vacuna creo yo que estoy defendiéndome bastante bien de esta enfermedad”, expresó Laura Flores.

Agregó que no deben poner en tela de juicio la efectividad de la vacunación, pues es algo avalado por la ciencia.

Esa es la razón de mi mensaje, en primer lugar agradecerles todo el cariño que me han dado... y mi mensaje de que la vacuna es efectiva, ¡vacúnense!”, finalizó la participante de ‘MasterChef Celebrity’.

