Miami.- El cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’ compartió en sus redes sociales que ya se aplicó una tercera dosis de la vacuna contra el COVID e invitó a la gente a que no dude de su efectividad para estar protegidos.

A través de su cuenta de Instagram, ‘El Puma’ publicó un video del momento en el que le aplican una tercera dosis de la vacuna Moderna contra el coronavirus.

Estoy aquí con mi doctor Alejandro del Valle, que me van a poner la tercera vacuna de Moderna”, explica ‘El Puma’ en el video.

El cantante venezolano le pregunta a su doctor si ha tenido algún paciente que tenga una reacción a la tercera vacuna, a lo que el médico le responde que no.

Eres el candidato ideal, completaste la serie de dos dosis a mediados de enero, así que estás en el tiempo ideal para esta tercera”, explica el doctor Alejandro del Valle.

‘El Puma’ invitó a sus seguidores a dejar de creer en teorías conspiratorias y mejor se vacunen. “Hay tanta especulación en las redes, hay mucha confusión unos dicen que si te van a meter un chip, de todos modos estamos ya vigilados, dentro de la computadora, ¿a dónde vas a agarrar? pa’ ninguna parte, ¿qué vas a hacer? Mejor tener la vacuna que no tenerla, porque muchos de los que estan en los hospitales son gente que no se ha vacunado, la gran mayoría de ellos y los jóvenes que se han desatado en la fiesta, la palya, la rumba, la discoteca... si no están vacunados va a ser difícil parar todo esto”.

Está en riesgo por trasplante de doble pulmón

El cantante José Luis Rodríguez explicó que se puso una tercera dosis por recomendación de su médico debido a su condición de “inmuno suprimido”, pues luego de haber pasado por un doble trasplante de pulmón, ‘El Puma’ debe tomar medicamentos especiales para que su cuerpo no rechace los pulmones pero esto hace que tenga el sistema inmune bajo.

Solo pido consciencia y entendimiento a todas aquellas personas que están en países como este en el que se pueden vacunar con amplia facilidad, para que no lo piensen tanto ni hagan caso de falsos rumores de redes sociales, y acudan a vacunarse”, escribió junto al video.

Fue en enero de este año que 'El Puma' completó el esquema de dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, y en ese momento también lo copartió en sus redes.

