"Cada respiración es un milagro" integrante de Caifanes recuerda su cirugía de cerebro

Ciudad de México.- Integrante de Caifanes recuerda su cirugía de cerebro, después de 10 años.

Alejandro Marcovich ha tenido una historia de amor y odio con Caifanes, pero más que con la banda en especial con el líder de ella, Saúl Hernández.

Y es que todo esto volvió a la memoria luego de que el guitarrista argentino recordara el décimo aniversario de la intervención que tuvo en el cerebro debido a un tumor que padecía.

La publicación llegó a más de mil reacciones, donde los seguidores del guitarrista dejaron ver su emoción de que esté recuperado.

Alejandro Marcovich es un músico que saltó a la fama al formar parte de Caifanes en 1988, debutando en el disco "Volumen II", mejor conocido como "El Diablito", de 1990.

En agosto de 1995, el grupo dio su último concierto antes de separarse, según se dijo por problemas que había entre Marcovich y Hernández.

El reencuentro entre ambos se dio cuando Saúl se enteró del tumor que padecía Alejandro, por lo que tuvieron que operarlo. A partir de ese momento comenzaron los rumores acerca de una reunión de los intérpretes de éxitos como "La célula que explota" y "Amanece".

Fue en diciembre del 2010 cuando se dio el anuncio de que la banda ícono del rock mexicano sería la estelar en el festival Vive Latino 2011, luego de que los integrantes habían arreglado sus diferencias.

Tras una serie de giras en México y otros países, el 22 marzo del 2014, la banda anunció que volverían a su alineación original de cuarteto, Saúl, Diego Herrera, Alfonso André y Sabo Romo, ya que una vez más, Marcovich salía de la agrupación.

El músico de 60 años argumentó que no sabía los motivos de su salida, pero que no estaba de acuerdo con el anuncio ya que Caifanes inició como un cuarteto, pero ahora lo reemplazarían con otro guitarrista.

Una explicación no la puedo dar, porque ignoro profundamente cual sea el motivo de base ya que no hubo pleito... Lo que sé es que ellos tenían la inquietud de regresar a una formación original como se dijo en un comunicado de prensa, que aparte no es cierto porque si fuera una alineación original tendría que haber cuatro personas en el escenario, no cinco. Y ese quinto elemento es quien sustituye a Alejandro Marcovich, tocando los arreglos de Alejandro Marcovich".