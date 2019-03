'Cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca': Mónica Naranjo

La cantante española Mónica Naranjo compartió un video donde celebra la libertad que existe actualmente para las parejas homosexuales y además confesó que todos sus encuentros con mujeres "la han vuelto loca".

A través de su cuenta de Instagram, Mónica Naranjo habló un poco de su experiencia y reveló que será la vocera del MADO Madrid Orgullo 2019.

"Hace muchos años en un programa de televisión escuche a una señora con cara de pocos amigos que decía que los homosexuales estábamos enfermos. Yo la verdad me quedé muy pensativa recordando lo que había dicho esta señora y caí en la cuenta de que tenía razón. Tenía razón porque yo cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca", comparte en el video con una enorme sonrisa.

En la descripción del mismo, aplaude la lucha por los derechos homosexuales y celebra la libertad de amar que existe actualmente.

"Este año cumplo 25 años de carrera pero hay una celebración mucho más importante que la mía... Hace 50 años en un pequeño bar de Greenwich Village, el Stonewall; la comunidad LGTB empezó a organizarse para luchar por el derecho a amar de forma libre....Y creo que en estos tiempos que vivimos, alguien como yo tiene que dar un paso al frente", escribió.