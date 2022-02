Caifanes prepara concierto épico para León

AM.- Como el ‘Nervio del volcán’ la energía acumulada de Caifanes tras la pandemia, es directamente proporcional a lo que preparan para su show del 2 de abril en la ciudad.

En entrevista vía telefónica, Diego Herrera platicó con AM sobre lo que viene para su show en la ciudad, la nueva música y sus planes como artista.

Además, recordó aquellos shows apocalípticos en palcos, estacionamientos, entre otros formatos durante la pandemia.

Estuvimos desde septiembre del año pasado dándole a los conciertos allá (EUA), no habíamos podido hacer nada aquí, hicimos una cosa en coches muy rara, parecía como el fin del mundo zombie, estaba cañón; después hicimos algo con palcos, estuvo más cercano, pero este fin de semana hicimos CDMX y Guadalajara, la gente con una entrega bestial”, platicó.

Diego platicó cómo fue el proceso para seguir con estos shows, además de la creación de nuevas canciones, como “Solo eres tú”.

Para Diego Herrera, es importante apoyar a las bandas, no solo los espacios, sino la gente. Pues aunque, no ha rolado en lugares para ver nuestras propuestas, hizo un llamado a ver las nuevas propuestas.

El multiinstrumentista adelantó que tienen más canciones guardadas, las que poco a poco irán presentando.

“Tenemos tres canciones guardadas, listas, estamos en el proceso de mezcla, y tenemos otras cuatro esperando, y es otro proyecto que tenemos años buscando, tratando de hacer cosas. Hay palomazos, un par mías, las demás de Saúl, y estamos muy contentos con eso, tenemos por ahí fantasmas del pasado, y pues somos lo que somos en estos momentos”.

Diego comentó que continúa con sus proyectos en solitario, y junto a su hijo.

Hemos hecho unas campañitas de publicidad, estamos por arrancar una serie, una película, también está muy chido. Si yo tuviera el talento de mi hijo, híjole, yo no me puedo quedar, pero está padrísimo poder compartir profesión de alguna manera y me gusta mucho hacer música de cine, es una peli que ya platicaremos más adelante”, finalizó.