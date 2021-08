Defienden a Caifanes por no estar en encuesta de rock mexicano en Twitter

México.- En redes sociales el nombre del grupo Caifanes se volvió tendencia, pero no debido a que hayan lanzando un nuevo material o que hubiera algo relevante sobre alguno de sus integrantes, por el contrario, la razón fue porque no los mencionaron en una encuesta que un usuario lanzó en Twitter.

El usuario @Jazzrockman lanzó una encuesta como cualquiera puede hacerlo en esa red social, pero no imaginó que su pregunta causaría tanto revuelo.

La pregunta que los usuarios en Twitter pueden responder es la siguiente: “¿Cual es la banda más importante del Rock Mexicano?”, pero lo que causó controversia fueron las opciones que @Jazzrockman puso para responder, pues estaban Molotov, Café Tacvba, El Tri y Zoé, por lo que muchos de los internautas comenzaron a cuestionar y a reclamar que Caifanes no estuviera entre los postulados.

Algunos de los usuarios comentaron que Café Tacvba no debería de aparecer entre las opciones, aunque hasta la noche de este lunes era la banda que llevaba una clara ventaja sobre las otras en la encuesta.

¿Es para saber cuál de ellas viene después de CAIFANES?”, escribió un usuario.

Una encuesta en Twitter desató polémica por no incluir a Caifanes como banda de rock importante en México, hasta memes publicaron. Foto: Twitter

Sin embargo, hubo otros que estuvieron de acuerdo en que el grupo liderado por Saúl Hernández no apareciera.

Una usuaria comentó: “Están interesantes los resultados. Sí me impresiona que pongan más alto a Molotov que a Zoé. Z llena un foro sol,muy fácil. Molo no. Panteón Rococó tiene 3 foro sol sold out. Ahora... Te van a joder con que no pusiste a Caifanes... pero para mi gusto esa banda ya ni existe”.

Todo comenzó por una encuesta en Twitter.

Hasta la noche de este lunes Café Tacvba tenía el 51.6 por ciento de los 16 mil 389 votos hasta ese momento; El Tri tenía el 24.6 por ciento, Molotov 16 y Zoé 7.8.

