México.- Los fans de Calibre 50 aún no superan que Edén Muñoz haya dejado a la agrupación, y es que este primero de marzo presentaron a su nuevo vocalista, pero tal parece que no convenció, pues recibió malos comentarios en redes sociales.

En enero de este año, Edén Muñoz dio a conocer que dejaba a Calibre 50 para seguir su carrera en solitario, por lo que la banda sinaloense se dio a la tarea de buscar su reemplazo.

Calibre 50 ofreció una rueda de prensa para dar a conocer que Tony Elizondo es el nuevo vocalista. Foto: Instagram

Para tal fin, realizó casting a varios cantantes, y este martes revelaron por fin quién será ahora la voz de Calibre 50.

Luego de ofrecer una conferencia de prensa, a través de sus redes sociales publicaron un video para presentar de manera oficial a Tony Elizondo, un joven de 20 años originario de Monterrey, Nuevo León, al que eligieron para ocupar el lugar que dejó Edén Muñoz y quien dio muestra de su talento.

"Familia les presentamos con mucho gusto a @calibre50tony Hoy iniciamos una nueva etapa en la historia en nuestra carrera. Muchas gracias por su gran apoyo, esperen lo nuevo", escribieron junto a un breve video con el nuevo integrante.

En el clip además de presentar a Tony, agradecen el apoyo de sus fans a la vez que hicieron un anuncio.

Queremos agradecerles a todos ustedes por el apoyo... se estrena un nuevo sencillo este próximo 11 de marzo se llama 'Míranos ahora'", informaron.

Pese a que los integrantes de Calibre 50 pidieron a sus fans que apoyaran a su nueva voz, los comentarios en redes sociales no fueron muy buenos.

Tony, un joven de Monterrey, ya es parte de Calibre 50 de manera oficial. Foto: Instagram

"Se llama Tony, se los encargamos, no se porten mal con él", dijeron.

Sin embargo, los seguidores de la agrupación escribieron mensajes de desaprobación en la cuenta oficial de Instagram de la banda.

"No me convence", "No él no, "Aún no supero que Luis Mitre no es el que está ahí", "Ya valió calibre", "Canta Ogt", "¡Tenían mejores opciones!", "Ya ni hablar todos esperábamos algo mejor", fueron algunos de los mensajes.

"Si lo que buscaban era uno que no tocara el acordeón porque ya tenían amarrado al trompudo, escogieron la peor opción de los que seleccionaron para ir audicionar ahora sí que CHALE", se lee en otro de los mensajes.

Ni mi ex me decepcionó tanto como ustedes", fue otro de los textos que publicó un fan en Instagram.

Hace una semana Tony Elizondo compartió en su cuenta de Instagram la audición que hizo para ser considerado como integrante de Calibre 50".

"Estoy muy contento con tan solo poder a ver sido parte de esta gran historia. Me siento ganador por haber compartido el gusto de la música", escribió el cantante.

"Muchas gracias por el apoyo a todas las personas que se han dado el tiempo de echarme ánimos", agregó Tony, quien no tenía la certeza de que se quedaría en el grupo.