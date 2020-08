"Cállense ya", Verónica Castro habla de rumores sobre agresión de Cristian Castro

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Verónica Castro, habló sobre los rumores de que su hijo Cristian Castro la golpeó.

Después de años de silencio, la actriz habló sobre la presunta violencia de género que sufrió por parte de su hijo, esto mediante una entrevista para el programa radiofónico de Janett Arceo.

Durante la entrevista, Verónica salió a defenderlo de los señalamientos de Yolanda Andrade y de la exnovia de Cristian, Gabriela Bo.

Sí duelen bastante… me duele que lo estén molestando, a quién no le va a doler que les toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas, pero yo digo, ¡que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia!... Hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás”, expresó la actriz.