Ciudad de México.- Camila Cabello desató controversia en los últimos días, primero por ser captada con un traje deportivo en el que usuarios de internet dijeron que se veía gorda, y después porque la cantante defendió su cuerpo a través de un video en TikTok.

La ex integrante del grupo femenino Fifth Harmony se está volviendo una gran inspiración para sus fans y para las mujeres que siempre han luchado contra su propia figura.

El video que la novia del cantante Shawn Mendes compartió en TikTok titulado “Amo mi cuerpo”, ya es viral por el gran mensaje que Camila manda a todas las mujeres.

Y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete tripa todo el rato. Y pensé ‘Vaya’ pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda”, continúa la artista.

Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y eso es nuestro, chicos”, finaliza cantando “Giving him something he can feel”.