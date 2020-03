Camila Sodi y su hija se infectan de coronavirus

Ciudad de México.- La actriz Camila Sodi compartió a través de sus redes sociales que está contagiada por coronavirus (Covid-19) al igual que su hija Fiona.

La tarde de este jueves, la actriz compartió un video en sus historias deen donde asegura que ella fue contagiada por coronavirus y que a su hija le realizaron la prueba porque presentaba, posteriormente, le fue confirmado que la pequeña Fiona había dado positivo.

Cabe destacar que la actriz mencionó que tuvo síntomas diferentes, en donde empezó con dolores de estómago, así como estómago revuelto y boca seca.

“Los síntomas son distintos con cada quien, yo no subí de los 37.5 de temperatura, pero tuve dolores de panza, eso la gente no lo sabe, tenía la panza revuelta, la boca sea”, menciona la actriz.

Así mismo, invitó a sus seguidores a que siguieran las recomendaciones de salud, como no salir de sus casas para evitar más contagios.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua”, finalizó.