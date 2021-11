México.- Las dudas de lo que realmente provocó la muerte de Octavio Ocaña cada vez son mayores, y todo porque siguen saliendo a la luz nuevos datos que hacen cuestionar la versión oficial dada por las autoridades del Estado de México, donde perdió la vida el joven actor.

Según el dictamen de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el intérprete de Benito Rivers en la serie “Vecinos” se disparó accidentalmente tras perder el control de la camioneta en la que viajaba tras ser perseguido por policías de Cuautitlán Izcalli.

“Se concluye que a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica”, se lee en el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado de México.

Sin embargo, el padre del joven de 22 años rechaza esta versión, incluso se atreve a asegurar que a su hijo lo mató la policía y le pusieron el arma en la mano, además de revelar que aunque aseguran que no hubo disparos, la camioneta de su hijo sí tiene varios impactos de bala.

El actor Octavio Ocaña, conocido como 'Benito Rivers' murió debido a un balazo en la cabeza. Foto: Instagram

Papá de Octavio Ocaña no descansará hasta tener justicia

Tras velar y dar sepultura a su hijo, don Octavio Pérez se ha dedicado a dar entrevistas con diversos medios de comunicación en los que ha expresado que buscará justicia a como dé lugar, sin importar las consecuencias.

En entrevista telefónica con el programa “Ventaneando”, el padre de Octavio Ocaña reiteró que a su hijo lo mataron los policías que lo venían persiguiendo.

Yo voy a levantar la voz, así me tenga que matar con ellos, pero hasta lo último voy a hacer justicia”, expresó don Octavio Pérez.

Contó que ese día su hijo le pidió permiso para ir a una comida y a él le preocupó la zona por la que andaría, conocida por que hay personas ‘indeseables que son extorsionadoras’.

Ese día me pidió permiso a mí, yo vivo en Tabasco y él vivía con su pareja... somos empresarios, me dijo nos vamos a perder dos, tres horas porque voy a Villa del Carbón a una comida”, expresó.

Tras esto, le dio a su hijo algunos consejos, preocupado por la inseguridad. “Cuando veas algo que sientas raro o anormal, no te pares, él no tenía porque pararse si no había cometido ningún delito”.

Lamentablemente pasó lo que él temía, pues los policías comenzaron a seguirlo y es por lo que le dijo su padre que ‘Benito’ no se detuvo.

Lo empezaron a perseguir, a seguir y fue lo que pasó, ellos provocaron que perdiera el control de la camioneta por venirlo persiguiendo y tan, tan, ellos lo mataron, no hay de otra”, expresó el padre del actor de Televisa.

“A mi hijo lo mataron, la prueba está que el policía le viene disparando desde la carretera, cuando inicia la carretera federal”, dijo don Octavio, refiriéndose a un video que se volvió viral en el que se ve a un elemento de seguridad, quien va como copiloto, asomado por la ventana con un arma en la patrulla que persigue al actor.

Al cuestionarlo sobre dónde está la camioneta Jeep en la que viajaba su hijo, Octavio Pérez dijo que aún estaba en poder de la autoridad, sin embargo, reveló detalles que otra vez no coinciden con lo dicho por la Fiscalía.

El vehículo está detenido, pero tiene cinco impactos de bala... no me lo han entregado, ni me ha interesado”, aseveró don Octavio.

Respecto a que si ya había hablado con los acompañantes de Octavio Ocaña, quienes estuvieron detenidos, dijo que sí y señaló que los habían torturado tres días y los obligaron a firmar una declaración que no reflejaba la verdad, que incluso uno de ellos le pidió perdón.

