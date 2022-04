México.- Tras el triunfo que significó para Eugenio Derbez subir al escenario de los Premios Oscar donde la cinta en la que él actúa (CODA) ganara como Mejor Película, el mexicano trabaja en otro proyecto que ya se vio envuelto en polémica.

El pasado 27 de marzo, Eugenio Derbez y el resto de sus compañeros de elenco de la película CODA subieron al escenario cuando se entregó la estatuilla más importante de la edición número 94 de los premios de La Academia en Hollywood.

Pero un día después de vivir la euforia del triunfo, Eugenio Derbez ya estaba de regreso en México, pues trabaja en un nuevo proyecto que mostrará la historia real de la niña Paloma Noyola Bueno, que aún sin recursos se convirtió en la número uno del país en matemáticas, lo que incluso le valió que una revista estadounidense la llamara 'the new Steve Jobs'.

“Es un película basada en un hecho real que espero que cambie la educación en México, es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno del país, incluso le dedicaron una portada en una revista americana que decía ‘The next Steve Jobs’”, contó Derbez en entrevista con "Ventaneando".

Derbez detalló que esta niña pudo salir adelante en un pueblo donde no tenía ningún recurso “donde ni siquiera están las calles pavimentadas, donde no tienen ni siquiera luz en la escuela, ya olvídate de una computadora o internet”.

Aunque la entrevista se transmitió hace ya varios días, ahora los ciudadanos de Matamoros reaccionaron a lo dicho por Derbez y entre broma y en serio, le reclamaron que se refiriera al lugar como 'pueblo sin luz'.

Usuarios en redes sociales compartieron fotografías con carteles en los que contestaban a Derbez y crearon el hashtag 'oigameno', para relacionar su queja con uno de los personajes más famosos del comediante mexicano 'Eloy Gameno'.

En las publicaciones de los matamorenses, explicaron que su ciudad no es un pueblo, aunque no tardaron también en salir varios memes al respecto.

"Matamoros es una ciudad de más de 600k habitantes algunxs aquí de varias generaciones y otrxs muchxs que llegan a esta ciudad y se enamoran de ella. Una ciudad en la que comemos rico, paseamos, nos divertimos, hacemos negocio y nos educamos bien. Su gente ni se diga, personas FREGONAS que luchan ante cualquier adversidad. Si Matamoros no tenía quien hable bien de ella AHORA YA TIENE. Es una ciudad bien bonita, ven y conócela. #oigameno", se lee en una de las publicaciones.

"Querido Eugenio Derbez, @ederbez Mi Matamoros querido NO ES UN PUEBLO, es una ciudad con alrededor de 600mil habitantes entre ellos tu servidora. Mi nombre es Maria Fernanda Seguy y hoy quiero hablarte de Matamoros, Tamaulipas".

La misma usuaria detalló que Matamoros está llena de gente trabajadora y emprendedora, destacó su alta variedad gastronómica y señaló que tiene playa y puerto.

"Me encantaría aclarar que como en cualquier ciudad del mundo, siempre hay zonas con menos recursos que otras, o sea que claro que existen zonas de Matamoros donde no hay internet y donde no todas las calles están pavimentadas. Hago enfoque especialmente en esto porque no soportaría ver que en tu película se generalice Matamoros como un pueblo sin pavimentación ni internet".

En las publicaciones además invitan a Derbez a conocer el lugar, aunque otros usuarios contestaron que estaban sacando las cosas de contexto, pues Derbez no generalizó que todo Matamoros estuviera en esa situación.

Los memes no tardaron en circular, pues comenzaron a 'echarle carrilla' a los matamorenses sobre su 'gran ciudad'.