Candente celebración de Vivi Castrillón con bandera de EU

Estados Unidos.- Actriz, modelo e influencer, Viviana Castrillón, colombiana de escultural figura, mostró en su cuenta de Instagram un video donde aparece con un bikini donde lleva plasmada la bandera de Estados Unidos.

Como parte de las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, Viviana, se tomó un breve clip en el que festeja el 4 de julio, al parecer durante una sesión de fotos.

En el video se puede ver a la actriz y modelo colombiana, exclamando '¡USA, USA!, vistiendo un bikíni de una pieza con la bandera de Estados Unidos plasmada en la prenda.

Happy 4th ���� my beautiful people for all of you that are from or live in this amazing country that has also adopted a lot of us that were born in many other different countries. Thank you ����!!!", publicó Viviana Castrillón en la foto.