No quiero basura: Jorge Hank Rhon ataca a Lupita Jones, PRI le exige disculpa

Baja California.- Lupita Jones, candidata a gobernadora de Baja California por el PRI, PAN y PRD, fue blanco de ataques por parte de su contrincante, Jorge Hank Rhon, del Partido Encuentro Social (PES), quien la llamó basura.

El candidato del Partido Encuentro Social se encontraba en campaña cuando los reporteros le preguntaron si sumaría a Lupita Jones a su Gobierno, en caso de ganar las elecciones de este 6 de junio, y él respondió que no, pues no necesita basura a su lado.

No, yo no quiero basura, por eso, no quiero basura”, le respondió Jorge Hank Rhon.