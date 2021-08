México.- La nueva versión de la película “Candyman” presenta su estreno en Cinépolis, con la garantía de que el guión fue escrito por Jordan Peele, el estadounidense que ganó un premio Oscar por su película “Get Out” (2017).

La historia de 91 minutos de duración fue dirigida por la directora Nia DaCosta, mejor conocida por su película debut “Little Woods” (2019).

Su versión original fue estrenada en 1992 bajo el título “Candyman, el dominio de la mente” con Bernard Rose detrás de la cámara.

La leyenda de “Candyman” es una historia que hará temblar a creyentes y escépticos por igual debido a su mezcla entre el terror ficticio y el real, pues para el elenco del nuevo filme, los sucesos violentos ponen en evidencia que la marginación hacia los afrodescendientes continúan en esta era y aterran más que cualquier ficción.

Tuve una conversación con Jordan Peele (escritor del guión) sobre este género y lo que podemos explorar con él. ¿Por qué? Porque las personas morenas y de color en particular caminamos en este horror y terror todos los días, no sólo nosotros, sino las mujeres o la gente que no tiene la misma religión que otros, etcétera.