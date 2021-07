México.- Saúl Canelo Álvarez, su esposa Fernanda Gómez y sus tres hijos, abrieron las puertas de su hogar para ser fotografiados y entrevistados por la revista CARAS México.

El boxeador profesional que celebró su boda con Fernanda Gómez en Guadalajara el pasado 22 de mayo con invitados como J Balvin, Maná, Jaime Camil, Prince Royce, el empresario Carlos Bremer, el diseñador Benito Santos, entre otros; se bajó del ring para posar y presumir a su familia.

Aunque en su carrera como deportista ha ganado grandes campeonatos mundiales, Canelo Álvarez valora otro de sus más grandes logros, formar una linda familia con Fernanda y sus hijos: Emily Cinnamon de 13 años, María Fernanda de tres años y Saúl Adiel de dos años.

Tan feliz se encuentra el deportista con su familia, que expresó que en un futuro le gustaría agrandarla, claro, sólo si su esposa está de acuerdo.

Canelo Álvarez aseguró que cuando ayuda a las personas que lo necesitan, lo hace de corazón, sin esperar nada a cambio, recordando que él mismo tuvo carencias cuando nació su primera hija Emily, a quien tuvo con su ex pareja Karen Beltrán cuando ambos tenían solo 17 años de edad.

Yo siempre lo que hago lo hago de corazón, hay muchas cosas que no han salido en los medios, las que se han enterado es porque me han contactado por medio de las redes sociales, es el único enlace”.

Siempre me pongo en los zapatos de ellos porque se siente mucha impotencia, yo me acuerdo que cuando nació Emily no tenía a veces para los pañales, para la leche, ahora imagínate una enfermedad como esas que requieren medicamentos carísimos de terapias, quimioterapias, o cualquier otra cosa, me pongo en sus zapatos, en algún momento estuve y pues trato de ayudar.