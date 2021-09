VIDEO. Captan a Saúl ‘Canelo’ Álvarez cenando con Kendall Jenner en Los Ángeles

Los Ángeles, California.- El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y la empresaria y modelo Kendall Jenner fueron captados cenando en un restaurante de Los Ángeles, California, al que llegaron por separado.

Primero llegó la celebridad estadounidense, con una botella de su tequila 818, en la mano. Y para esta cita, eligió un vestido entallado negro con transparencias.

Aunque fue abordada por los paparazzis, no se detuvo a atenderlos ni a explicar el motivo de su llegada al lugar.

Enseguida, en una limusina beige, arribó Saúl “Canelo” Álvarez, quien sí se detuvo unos segundos a saludar y responder de forma breve preguntas sobre su próxima pelea.

El motivo de la reunión fue para hacer negocios con la antepenultima de los seis integrantes del clan Kardashian-Jenner, quien pretende relanzar su tequila con el originario de Jalisco.

Aunque ella no habló, “Canelo” sí y dijo que lo que Jenner busca con él es asesoría y una posible asociación en torno a la marca de tequila que lanzó recientemente, a lo que no le dijo que no.

Sí, están ahí con el proyecto del tequila y vamos a ver qué hacemos”, explicó “Canelo” Álvarez.

Parece que el tequila 818 de Kendall no tuvo el éxito que esperaba y por eso buscó el apoyo de Saúl Álvarez. Foto: Especial.

Según la cuenta de Instagram Chamonic3, el boxeador mexicano no necesita de la modelo de 25 años para lanzar su propia marca.

Mi opinión, siento que, Canelo, siendo de Jalisco, puede hacer su tequila sin necesidad de ella, que es estadounidense y no sabe del tema…, pero veremos qué pasa”, se lee en el perfil de Instagram.

Y lo mismo opinan internautas, creen que lo que busca la hermana de Kim Kardashian es impulsar su fallido tequila, pero “Canelo” tiene todo para hacerlo solo.

Quizá lo busco porque no se está vendiendo bien. No sé, mi opinión que nadie me pidió, ja, ja, ja, ja”, “Exacto, siendo jalisciense él puede solo y no ocupa de alguien extranjero, mucho menos de una Kardashian”, “No, que no lo haga, Canelo no lo necesita”, reaccionaron seguidores.

