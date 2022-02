México.- Este martes no es como cualquier día, pues es el 22 del mes 2 del 2022, una fecha capicúa o sea, puede leerse igual de izquierda a derecha, y por si esto no fuera suficiente para volverla peculiar, es algo que se repetirá hasta el año 2030, y Belinda no quiso dejar pasar la oportunidad para hacer algo especial.

A través de sus redes sociales, Belinda compartió un largo mensaje en el que por principio de cuentas agradece a Dios, hace una reflexión y habla del amor.

El mensaje en inglés que publicó Belinda logró más de 2 mil reacciones apenas poco más de una hora después de compartirlo en Twitter.

"El gran portal 22/02/2022 es el momento perfecto para dar gracias a Dios por todo los milagros en tu vida, agradece a tu alma por su fuerza y bondad".

Recuerda quién eres y por qué viniste, recuerda que el amor es la base de todo. No vinimos a la tierra a trabajar como esclavos y ser prisioneros de sistemas ideológicos.

El mensaje continúa: "El ser humano es una fuente evolutiva, donde al encontrarte a ti mismo te encuentras la fuerza infinita del universo".

"Vine a la tierra como misionera del amor, es decir el verdadero significado de Magela, y sin pena hoy yo me paro y digo quién soy, soy amor, me encontré y puse en práctica la misión de mi alma, y desde entonces mi vida no ha sido más que luz”, es parte de lo que escribió.

El rompimiento de Belinda con Nodal ha sido una de las noticias más comentadas durante ya varios días. Foto: Instagram

La cantante de “Bella traición” ha tenido encima los reflectores tras su separación de Christian Nodal.

El pasado 12 de febrero, Nodal anunció a través de su cuenta de Instagram que su compromiso con Belinda había llegado a su fin.

Aunque los fans de ‘Nodeli’ como le llamaban a la pareja, no perdían la esperanza de que las diferencias tuvieran arreglo, pero hace unos días el cantante se presentó en Costa Rica donde fue captado y lo que más llamó la atención es que ya se había tapado los tatuajes que se hizo en honor a Belinda.

Las noticias de AM en

Síguenos