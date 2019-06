Captan a Ariana Grande haciendo 'Britney señal' ¿tiene dedicatoria?

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Ariana Grande, conocida por su repercusión en las redes sociales, compartió una fotografía con sus 156 millones de seguidores, donde además de sensual, posa haciendo la “Britney señal”.

La “Britney señal” es el gesto obseno más famoso y la cantante subió la imagen donde se le ve haciendo la señal, al tiempo que saca la lengua de manera provocativa.

@Create this edit it i am sobbing missing my baba (@Create edítalo, estoy sollozando extrañando mi baba)”, escribió la cantante.

La imagen alcanzó el millón 242 mil 690 Me Gusta en una hora, en su perfil de Instagram.

I think this is my favourite picture to ever exist (Creo que esta es mi foto favorita para siempre)”, le respondió un fan.