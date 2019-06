Captan a Daniel Bisogno besándose con otro hombre en bar, aquí la foto

CDMX.- El conductor Daniel Bisogno vuelve a ser el blanco de atención. Ahora, a través de un Twitter una revista publicó la portada de su revista en donde se ve al conductor de “Ventaneando” dándose un beso con otro hombre.

En las fotos se logra observar al periodista de espectáculos besando a otro hombre de quien se ignora su identidad.

El supuesto acto fue captado en un bar gay de la Zona Rosa, en la Ciudad de México.

#MartesDeTVNotas #Edición1169 @DaniBisogno , comiéndose a besos a un hombre | @RocioSAzuara no baja de una 'p*t4' a @VielkaTV | Saquearon la casa de @Al3jandraGuzman | #LaChilindrina revela fuerte secreto sobre #Chespirito y #FlorindaMeza �� https://t.co/GZ2aG66y6Z pic.twitter.com/I0GIXlOjDs

El también asistente que captó y fotografió al “Muñe”, como apodan a Daniel Bisogno, estaba con un grupo de amigos, con quienes señala, apostó para descubrir si el conductor de Tv Azteca estaba drogado o ebrio como para exhibirse de tal manera.

La verdad es que no lo podía creer. Una cosa es lo que tanto decían y rumoraban de que era gay, de que lo habían visto en antros gays, que todo el mundo contaba que lo había visto haciendo tal cosa... y otra cosa es verlo. Hasta que no lo vi con mis propios ojos, no lo creí, y así es, ¡el mismísimo Daniel Bisogno estaba en un antro gay!”, dijo el testigo.