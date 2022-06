México.- Lo que Fofo Márquez, conocido como el “niño millonario”, inició como una noche de antro, al lado de Karely Ruiz, chica OnlyFans, con quien incluso se besó, acabó en un mal entendido, ella negó un romance y lo acusa de hablar mal de las mujeres.

En redes sociales circula un video donde se le ve a Fofo Márquez y Karely Ruiz de fiesta con más amigos, en un momento ambos se rolan una botella de champagne Moet, la cual esparcen entre ellos.

Más tarde, se comparte otro video en el que se ve a Fofo besarse con una joven, en eso se acerca Karely Ruiz, los separa y comienza a besarlo de forma apasionada.

Luego de esto, la modelo de 21 años lo bloqueó de sus redes sociales.

Enseguida se desataron los rumores de un romance, lo que al parecer, no le molestó al bloguero, pero a la generadora de contenido para adultos sí.

La popularidad de Karely Ruiz ha aumentado en los últimos meses debido al contenido que comparte en OnlyFans, lo cual estaría siendo aprovechado por Fofo para aumentar su fama.

Se compartió un video en TikTok en el que se ve a Márquez en un centro nocturno besando a una mujer desconocida, y luego a Karely, quien también le planta un tremendo beso.

Luego del “fiestón”, ambos reaccionaron en Facebook. Fofo compartió un video con el siguiente texto junto a un emoji de corazón: “F y K?”.

Por su parte, la modelo de Onlyfans hizo dos publicaciones en las que dice: “Soy tu novia” y “¿Soy tu novia amor?”.

Luego de la noche de antro que vivió con Fofo Márquez, molesta, Karely Ruiz aclaró que no anda con él y lo tachó de ser un hombre que ve a la mujer como un objeto.

Vamos a desmentir a ese tal Fofo Márquez y más que he visto cómo habla de las mujeres, como si fuéramos un objeto, yo no me meto con él, yo fui en plan de amigos, se salió de control porque… pues ya lo voy a contar la verdad”, dijo Karely Ruiz en sus redes sociales.

Lo que le molestó a la popular joven fue que se dijera que Fofo le pagó por los besos que le dio.

En una entrevista con el influencer Ryan Hoffman, Karely Ruiz habló sobre Fofo Márquez, al que señaló de creído y dijo que era peor de lo que ya le habían dicho.

Explicó que las cosas en el bar no salieron tan bien, pues al final, ambos se bloquearon en redes sociales.

No quiero hablar mucho del tema, pero ya me habían dicho que era súper creído y la verdad no se equivocaron, es peor de lo que me dijeron, sin comentarios, nos bloqueamos de redes, con eso te digo todo. Nos conocimos ayer y nos bloqueamos”, afirmó la modelo.