Captan a Justin y Hailey Bieber destilando amor en playas de México

Baja California Sur.- Desde hace un par de días Justin Bieber se encuentra en México para cumplir con las fechas del “Justice Tour”, y arribó al país acompañado de su esposa Hailey Bieber, con quien de repente se escapa para disfrutar de los atractivos que ofrece nuestro país.

Trascendió que tras su exitosa presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México, el cantante canadiense y su mujer se desplazaron hasta Baja California Sur para relajarse y disfrutar de las espectaculares playas de Cabo San Lucas.

El inminente lente que no miente de los paparazzi captó al ídolo pop en un momento muy romántico con su esposa abrazados a mitad del mar mientras paseaban en el lujoso yate Discovery.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En las instantáneas que casi de inmediato se viralizaron, se puede ver a la pareja más enamorada que nunca y envían un poderoso mensaje confirmando que atraviesa por un momento de estabilidad tras la crisis que enfrentaron al inicio de su matrimonio.

El ídolo pop mandó un mensaje al mundo que se encuentra más sólido que nunca en su relación. Foto: Especial.

Recordemos que fue el propio Bieber quien reconoció hace unos días que después de su boda vivieron momentos complicados por sus falsas expectativas del matrimonio, el cual tuvo lugar en un registro civil de Nueva York en septiembre de 2018.

El intérprete de “Baby” aseguró públicamente que en un momento pensó que si se casaba con Hailey le serviría para poner fin a su tormento personal, pues el estar en pareja le ayudaría a llevar su vida por un mejor camino.

Durante una entrevista con la emisora Apple Music, el cantante de 28 años que logró colar éxitos como “Love Yourself”, Stay” y “Ghost” en los charts mundiales aseguró lo siguiente:

"Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé... Tuve una crisis emocional porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita", reconoció el artista.

En cuanto a su espiritualidad, el canadiense compartió que su fe siempre le ha ayudado a la para no ser demasiado duro consigo mismo y a entender que los cambios no pueden simplemente forzarse.

Justin y Hailey lograron superar una fuerte crisis justo después de haberse casado. Foto: Especial.

"Te das cuenta de que quizás no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes. Te das cuenta de que no es necesariamente así, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida. Y obviamente eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe. Siento que me ha ayudado a no ser tan duro conmigo mismo, a aceptarme y a perdonarme, y a entender que tengo que ir mejorando día a día", apuntó.

Hay que destacar que después de pasar unos días en Cabo, el ídolo de los jóvenes alrededor del mundo viajará a Zapopan, Jalisco, donde cerrará su gira en este país y se despedirá del público mexicano.

ebecerril@am.com.mx