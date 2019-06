Captan a Kylie Jenner en apasionado beso con su mejor amiga

Estados Unidos.- La menor y más rica de las Kardashian, Kylie Jenner, compartió un pack de íntimas fotografías donde posa con su mejor amiga, Anastasia Karanikolaou, entre las que destacan algunas candentes y otras más subidas de tono.

La socialite, hermana de la también modelo Kendall Jenner, mostró la evolución de su amistad con la youtuber Anastasia Karanikolaou a través de fotos en poses sugestivas y provocativas, pero destaca una donde se le ve dentro del mar, abrazadas, dandose un apasionado beso con ella.

Aunque la foto es del pasado, sus más de 13 millones de seguidores se lo agradecieron y enseguida le dejaron halagos y comentarios subidos de tono.

Aunque al parecer no es la única vez que ambas tienen un acercamiento de ese nivel ¿será por la confianza?. Solo ellas lo pueden responder, pero lo cierto es que han causado revuelo pues son comprometedoras.

Kylie Jenner tiene una hija de más de un año, Stormi, en común con el rapero Travis Scott.

En otra imagen que subió la hermana de Kim Kardashian, se le ve al lado de su amiga Anastasia Karanikolaou, en lencería negra, con la que dejan a la vista sus bien trabajadas caderas y piernas.

Out of office (Fuera de la oficina)”, escribió Kylie Jenner al lado de la imagen que ya alcanzó 2 millones 372 mil Me Gusta en su perfil de Instagram.