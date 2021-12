México.- Mayeli Alonso celebró hace unos días su cumpleaños 37, asistiendo a un concierto, donde fue captada en aparente estado de ebriedad y por consiguiente expuso la raíz de sus extensiones de cabello y se hizo viral.

La ex esposa de Lupillo Rivera fue captada en un concierto al que asistió contenta con su amiga Victoria del Rosal, quien le cubrió sus extensiones de cabello apenas se dio cuenta que las tenía expuestas.

Pero la cubrió demasiado tarde, pues ya había sido grabada por varios asistentes que hicieron viral el clip en el que se puede observar que la larga cabellera de la empresaria no es natural, lo que la tiene sin cuidado.

Y la misma Mayeli Alonso lo aclaró más tarde en un video que compartió en sus redes sociales. Acepta que se le pasaron las copas, pero que no le importa, pues era su cumpleaños.

Se nos pasaron las copas… llegó una muchacha chula de Chihuahua y me dijo: ‘Mayeli, alguien te grabó borracha’ y yo: ‘¿qué? Coñ*, cara*o, puñ*ta¿… me dijo: ¿alguien te grabó borracha en una situación incómoda’... le dije: ‘sabes qué mija, es mi cumpleaños, ando contenta, estoy viendo a mi grupo favorito y me vale ver** que me graben peda, yo soy real hasta la muerte baby’”, dijo Mayeli Alonso.