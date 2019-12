Captan a Mayeli Alonso en la cama con su novio ¿Ya olvidó a Lupillo Rivera?

Estados Unidos.- Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, compartió una fotografía íntima, desde la cama con su nuevo novio, el cantante Jesús Mendoza. Todo parece indicar que la pareja pasó junta la Navidad.

La también empresaria compartió la imagen con sus miles de seguidores en Instagram, donde se le ve acostada al lado de su pareja, ambos parecen estar dormidos.

La publicación causó diversas opiniones, unos la felicitan con su nueva relación, otros le externaron que hacía mejor pareja con el cantante Lupillo Rivera.

Mayeli eres mi ídola, una mujer autosuficiente, esas mujeres son pocas que no necesitan un hombre a su lado y mis respetos con el hombre que tienes a tu lado, se mira que lo que te faltó en años te lo está dando Jesús, me encanta la pareja que hacen…”, “Ay Mayeli, estaba mejor Lupillo”, “Yo veo esto y me da gusto ver a una pareja feliz…”, le escribieron el Instagram.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se divorciaron en 2018, luego de un escándalo que los involucraba en un ‘trío sexual’ e infidelidades por parte de ambos.

Tuvimos un problema. Él y yo jugamos un juego en el cual se nos salió de control, se nos fue de las manos. No fue ningún engaño, nunca lo engañé, no hubo un trío, no existe un amante, pero había un problema, no lo pudimos soportar“, reveló Mayeli en ese entonces.