Captan a Michelle Renaud y Osvaldo Benavides derrochando pasión en público

Ciudad de México.- Una vez más dejan expuestos a Michelle Renaud y Osvaldo Benavides, quienes habían querido ocultar su romance ante los medios de comunicación, sobre todo por cómo se había dado, ya que el actor aún estaba en una relación cuando inició otra con Michelle.

Pero lo anterior sólo eran rumores hasta que los seguidores de ambas celebridades comenzaron a unir cabos por las publicaciones que compartían a través de sus redes sociales, lo cual parecía coincidir en un posible su romance.

Recordemos que hace unas semanas los paparazzi los exhibieron en un viaje que realizaron al volcán Iztaccíhuatl y una amiga cercana a la pareja reveló que Renaud quiere tener una hija con Osvaldo Benavides.

Pero ahora todo se confirmó, pues la revista Tv Notas exhibió en sus páginas la relación que llevan los artistas, con reveladoras fotografías donde se les ve muy acaramelados y en una romántica sesión de besos en público, dejaron al descubierto su romance.

Una revista destapó la relación que mantienen, después de que ellos han querido hablar. Foto: Tv Notas.

En las instantáneas se puede ver que al parecer ya no les importa lo que diga la gente, porque sin pena se dejaron ver en un parque público en la Ciudad de México, lo cual fue captado el inminente lente que no miente.

La revista asegura que ya son varios los rumores de fuentes cercanas a Osvaldo que confirman que sí dejó a su exnovia Esmeralda Pimentel, para poder iniciar una relación junto a la protagonista de “La Herencia”.

Ahora con la publicación de la revista de espectáculos todo queda confirmado pues se pueden ver las fotografías muy comprometedoras entre ambos.

De esta manera Michelle y Osvaldo hicieron público su amor, pues a través de la famosa publicación de tiraje nacional, la cual reveló una serie de fotos de los famosos durante un día de pic nic, ya que estuvieron acompañados de sus respectivos hijos en todo momento.

Renaud y Benavides no tienen pudor en demostrar su amor frente a la gente Foto: Tv Notas.

Asimismo la fuente cercana a los famosos, asegura que no han querido hablar a los medios sobre su relación, ya que consideran que es algo que no debe ser explicado, sólo sucedió, mientras que tratan de unir los lazos entre sus hijos que han tenido con sus ex parejas respectivamente, sin descartar la idea de tener un hijo ambos.

En las instantáneas publicadas, se ve cómo Renaud y Benavides no tienen pudor en demostrar su amor frente a la gente que iba pasando, ya que se se abrazaron y besaron como si estuvieran solos, en ese momento fue que el fotógrafo los captó para luego difundir las imágenes que dan fe del amor que hay entre los actores.

