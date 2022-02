Captan a Michelle Salsas probándose vestidos de novia ¿se casa?

España.- Michelle Salas ha trabajado mucho en sus redes sociales y actualmente cosecha los frutos de su arduo trabajo, pues ya es considerada una de las grandes influencers en el mundo de la moda.

La hija mayor de Luis Miguel compartió una imagen a través de redes sociales probándose vestidos de novia y causó un gran alboroto entre sus seguidores, pues comenzaron a preguntar si habría boda este año.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Michelle Salas y siendo compartió la instantánea en la que se le puede apreciar con un hermoso vestido de novia, el cual la hace ver como una verdadera muñequita de pastel.

Sin duda la fotografía dejó impactados a muchos de sus fans y seguidores, quienes tras el posteo pensaron que la exitosa influencer estaba por contraer nupcias.

Y pese a los rumores, lo cierto es que Michelle no se casará en secreto, la realidad es que la hija de Stephanie Salas visitó una lujosa tienda de vestidos de novia en Madrid, donde actualmente se encuentra radicando.

En su paseo por la boutique, la influencer se probó varios vestidos como parte de una sesión fotográfica, de la cual aún no han dado más detalles.

La mayoría de las postales que se hicieron en el lugar, de las cuales Michelle compartió, se encuentran censuradas, pues las fotos las acompañó con el siguiente texto:

Me gustaría enseñarles más hoy, pero tendré que esperar”.

Únicamente en sus historias de Instagram compartió un pequeño clip dentro de la tienda, el cual compartió con el siguiente mensaje:

Hoy pensé en todas las veces que me han vestido de novia…son más de las que me acordaba. Eso de la mala suerte ya no aplica”.