Captan a Pedrito Sola haciendo streptease, pero “le cuelga panza”

CDMX.- Pedro Sola, conductor de “Ventaneando”, ahora fue captaron bailando streptease, al final de la transmisión del programa vespertino de TV Azteca.

Con la camisa y el suéter desabrochados que permitían ver su camiseta blanca, el conductor bailaba de un lado a otro, sin dejar de acariciarse la panza, al tiempo que sacaba la lengua.

Y lo que más se le notó fue la crecida panza que durante la grabación del video se tocaba a cada momento.

Soy gordo, gordis sepxis, no, me voy a cambiar porque, no pues esta es una ropa para hoy porque, pues no más porque sí, porque yo traía otra”, se escucha que le dice a una voz que parece ser la de su compañera del programa, Mónica Castañeda.