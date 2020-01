Captan a Selena Gomez en bikini con unos kilos de más

Estados Unidos.- La popular actriz y cantante Selena Gomez no solo se prepara para el cercano lanzamiento de su nuevo disco, sino que también aprovechó las fiestas decembrinas para tomarse un descanso.

Y es que para festejar el Año Nuevo, Selena viajó a las islas de Hawái, donde disfrutó de unos días al sol en uno de los destinos más paradisiacos del mundo.

Sin embargo, no todo le salió bien a la artista de 27 años, pues los "paparazzi" la captaron mientras se asoleaba en un yate, y las fotos dejaron ver que su figura se encuentra lejos de un vientre aplanado, y muestra más bien un estómago relleno muy alejado de los altos estándares de belleza en la farándula.

Así, los fanáticos dividieron sus opiniones, pues mientras unos critican sus kilos de más, otros la celebran por no avergonzarse de su cuerpo y por mostrar un "look" más real y relajado.

Al parecer, a Selena poco le importan las críticas y señalamientos, y prefiere concentrarse en la salida de su nuevo disco llamado "Rare", que saldrá al mercado oficialmente este viernes 10 de enero.

Por el momento, se han lanzado ya dos adelantos del nuevo álbum, la balada "Lose you to love me", que estaría basada en su fallida relación con el también cantante Justin Bieber; y "Look at her now", un tema mucho más divertido y bailable.