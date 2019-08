Captan a Taylor Swif completamente ebria en una fiesta

Estados Unidos.- La intérprete de “Me!”, Taylor Swif, fue captada borracha en una fiesta en la que celebraba sus diez nominaciones a los MTV, Video Music Awards.

La cantante Taylor Swif causó sensación en las redes sociales al bailar completamente ebria en una fiesta. Foto: Especial.

La cantante Taylor Swif se encontraba en Los Ángeles, California, el sábado pasado junto a amigos como Hayley Kiyoko y A'keira Davenport.

Lavern Cox - personaje de 'Orange is The New Black' y otras de las invitadas al festejo-, compartió en su cuenta de Instagram un video que muestra a Swif como pocas veces.

yo en todas mis pedas soy Taylor Swift pic.twitter.com/hNfTWaPjVd — xxxjocelinecg (@soyjocelinecg) 13 de agosto de 2019

En el video se ve a Taylor Swif hacer un ‘lyp sinc’ de su propia canción “You Need To Calm Down” mientras baila.

El video causó sensación en redes sociales y se hizo viral el #DrunkTaylor (Taylor borracha), con el cual varios usuarios rieron.

Horas después, la misma Taylor, sobria, compartió con sus 120 millones de seguidores en su perfil de Instagram algunas fotografías en las que se puede ver que la está pasando muy bien al lado de sus amigos.

La drag queen estadounidense Akeria Davenport fue señalada como la que captó los incómodos momentos de la cantante. Foto: Especial.

Y a modo de broma, Taylor Swift subió una foto usando ese hashtag. “Hice una fiesta para celebrar con quienes hicieron posibles Me! y YNTCD. La pasamos muy bien. Y ahora ‘Drunk Taylor’ es trending. ¡Salud!”, escribió la cantante de 29 años de edad.