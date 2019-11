Captan a Yalitza Aparicio en pleno beso con su novio

México.- Yalitza Aparicio, actriz nominada a los premios Oscar por su trabajo en la aclamada cinta de Alfonso Cuarón "Roma", ya habría encontrado el amor, e inclusive se habrían filtrado fotos de ella con su pareja.

Esto lo dio a conocer la revista TV Notas. que publicó las imágenes junto a la entrevista de una persona que se dice ser amiga de Yalitza, y quien explicó varios detalles de su relación.

Según este reporte, el novio de Yalitza se llama André, es estudiante de Odontología, y así como la popular actriz, él también es originario de Tlaxiaco en Oaxaca. Amigos en común los habrían presentado, y habrían iniciado su relación desde hace un mes.

Sin embargo, la fuente consultada advierte que la gente que maneja la carrera de la actriz le había prohibió hacer público su noviazgo, pues creen que podría ser perjudicial para su imagen.

De cualquier modo, habría sido él quien publicó sus fotos con Yalitza en su perfil de WhatsApp, por lo que terminaron por filtrarse.

Cuestionada sobre si creía que sus managers obligarían a Yalitza a terminar la relación, la fuente comentó que sí, y que sería una lastima, porque ambos se ven enamorados.

Yalitza ha dejado que su equipo de trabajo se tome atribuciones que no le corresponden, les ha entregado su vida; Yalitza no puede tomar decisiones, casi casi tiene que pedir permiso para mover un dedo, no tiene voz ni voto. Han creado un producto, porque eso es Yalitza para ellos", afirmó.