‘Cara de chancla vieja': ex Mánager de Juan Gabriel ataca a Lyn May

CDMX.- Este viernes, el ex mánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, dio una entrevista al programa matutino ‘Venga la Alegría’ para negar rotundamente las declaraciones de la vedette Lyn May sobre su relación con el ‘Divo de Juárez’.

Como se recordará, hace un par de días la vedette mexicana aseguró que Juan Gabriel se colgó de su fama y dejó ver la posibilidad de que habrían sido pareja en su juventud.

Ante estas declaraciones, ante las cámaras de 'Venga la Alegría' Joaquín explotó y se le fue ‘a la yugular’ a Lyn sin pensarlo.

Deja de estar hablando tanta tontería, quieres colgarte de la fama de él... A Juan Gabriel no le gustan las viejas y menos tú, con esa cara de chancla vieja que tienes”, dijo el exmánager.

Muñoz asegura que Lyn ha sido testigo de las relaciones de Juan Gabriel con otros hombres, por lo que le pidió que deje de ‘inventar’ más chismes.

¿Estás loca o qué tienes? no seas tonta, no hables tonterías, no estés hablando mentiras... a Juan Gabriel nunca le han gustado las mujeres”, añadió.