Cardi B canta y baila "El Tucanazo" en concierto y la piden como sucesora de Selena

La cantante Cardi B puso un toque regional mexicano en el show del Houston Rodeo Texas, pues ante 75 mil asistentes demostró que está muy ligada a sus raíces latinas y que creció escuchando a Los Tucanes de Tijuana.

La rapera cantó frente a miles de personas "Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo" y se ganó los aplausos por el baile también.

Dijo antes de salir al escenario que estaba nerviosa por reunir tanta gente, y mostró que tenía a la vista una imagen de Selena Quintanilla y se puso a cantar "Como la flor".

“Pero cuando vi esta foto, de todos los atuendos (outfits) que ella usó, para mí ver esta foto con este conjunto, esta fue mi inspiración para Please Me, yo supe que iba a estar bien”, dijo a su público la cantante que está haciendo historia en su género musical.

Los fans le piden que sea la sucesora del Tex Mex y quedaron fascinados con su interpretación en perfecto español, ya que su padre es de Rapública Dominicana.

En abril de 2018 Cardi B lanzó su primer disco Invasion of Privacy, que se convirtió en una sensación a nivel mundial gracias al tema I like it, donde canta con Bad Bunny y J Balvin.