Carla Morrison será la telonera de Coldplay, pero filtra fechas por error

AM.- Carla Morrison no cabe de la emoción, pues hace unas horas confirmó que será la telonera de los conciertos de Coldplay en México.

Coldplay para mí siempre ha sido una gran, gran inspiración, crecí con ellos, me sanaron el corazón muchas veces y me ayudaron a ver la luz al final del túnel innumerables veces. Compartir el escenario con ellos es un honor inmenso y estoy tan agradecida que me pidieron acompañarlos durante toda su gira mexicana, estoy en las nubes con este gran regalo," comparte Carla.