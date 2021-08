Carlos Espejel en 'Los Chiquillos de Hoy': ‘No busco lastimar a los niños, sino darles un feedback’

CDMX.- ‘Los Chiquillos de Hoy’ se ha convertido en el programa más deseado para mostrar las habilidades de los niños, y es uno de los más populares del Programa Hoy!

Se integra por Mariana Ochoa, Andrea Legarreta, Carlitos Espejel, y los padrinos Mariana Echeverría, quien fue la ganadora junto a Lambda García del anterior reality Las estrellas bailan en Hoy, que tuvo gran aceptación del público.

Cada uno de los jueces cuenta con una personalidad, y Carlos Espejel se ha caracterizado por ser muy imparcial con sus calificaciones y comentarios.

La idea no es lastimarlos ni hacerlos sentir mal, me han enseñado en la escuela a darles el feedback y lo que se ve. Me han enseñado en la escuela de actuación eso, que lo importante es lo que se ve, y no se juzga, uno como público estás nervioso y que te desafinas”, dijo vía telefónica.

Como es bien sabido, Carlitos comenzó su carrera desde muy pequeño, lo que le da las armas para poder opinar respecto al desempeño de los chiquitos.

Me encanta poder ayudar de alguna manera con mi experiencia, con lo que he estudiado, darles una crítica puntual, para que con mi experiencias puedan estar mejorando; no se trata ni de hacerlos sentir mal o picarles la cresta, no me gusta, me gusta ser muy pedagógico. En la vida a veces te va mal, y eso uno lo tienen que aprender desde chavito”, reiteró.